Χωρίς τον Απόστολο στη Μαγιόρκα ο Τσιτσιπάς

Για πρώτη φορά φέτος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται να λάβει μέρος σε τουρνουά χωρίς να έχει τον πατέρα του στο πλευρό του.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί στο 250άρι της Μαγιόρκα (21-27/6), αλλά δεν ταξίδεψε μαζί του στην Ισπανία ο Απόστολος.

Όπως φαίνεται και από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τις προπονήσεις του, ο Στεφ συνοδεύεται από ανθρώπους από την ακαδημία του Πατρίκ Μουράτογλου.

Ο 27χρονος τενίστας πρόσφατα δήλωσε ότι θα χρειαστεί κάποια στιγμή ένα διάλειμμα από τον πατέρα του, οπότε ίσως έφτασε αυτή η ώρα!

Μένει να δούμε τι διάρκεια θα έχει αυτό το διάλειμμα και αν ο Απόστολος θα είναι μαζί του στο Wimbledon (29/6-12/7).