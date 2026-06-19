Χωρίς τον Απόστολο στη Μαγιόρκα ο Τσιτσιπάς

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί στο 250άρι της Μαγιόρκα (21-27/6), αλλά δεν ταξίδεψε μαζί του στην Ισπανία ο Απόστολος.
Όπως φαίνεται και από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τις προπονήσεις του, ο Στεφ συνοδεύεται από ανθρώπους από την ακαδημία του Πατρίκ Μουράτογλου.
Ο 27χρονος τενίστας πρόσφατα δήλωσε ότι θα χρειαστεί κάποια στιγμή ένα διάλειμμα από τον πατέρα του, οπότε ίσως έφτασε αυτή η ώρα!
Μένει να δούμε τι διάρκεια θα έχει αυτό το διάλειμμα και αν ο Απόστολος θα είναι μαζί του στο Wimbledon (29/6-12/7).
Welcome back!! @stefanos 🎾 pic.twitter.com/iezJuT9aCO— Mallorca Championships (@MallorcaChamps) June 18, 2026