Στην Καρδίτσα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες στην Καρδίτσα για μιλήσει στα παιδιά του καλοκαιρινού καμπ που διοργανώνει η θεσσαλική ομάδα.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ενημέρωση της Καρδίτσας:

«Αυλαία το Σάββατο 20 Ιουνίου για το ASK Academy Summer Basketball Camp, που έως τις 26 Ιουνίου θα φέρει κοντά στο μπάσκετ παιδιά 7-18 ετών που θέλουν να μάθουν τα μυστικά του αθλήματος. Κάτω από την επίβλεψη καταρτισμένων προπονητών, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ατομική τους ικανότητα, να βελτιωθούν και να αποκτήσουν πολύτιμα εφόδια για την αθλητική τους πορεία. Και ποιος θα μπορούσε να τους βοηθήσει περισσότερο να αποκτήσουν το κίνητρο και τη γνώση, από έναν πρωταθλητή;

Το Camp θα φιλοξενήσει τον πρωταθλητή του ΝΒΑ Θανάση Αντετοκούνμπο! Ο διεθνής αθλητής θα βρεθεί κοντά στα παιδιά του camp για να τους διδάξει, να τους παρακινήσει και να τους μεταφέρει το πνεύμα του πρωταθλητή. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά να ζήσουν από κοντά μια πρωτόγνωρη εμπειρία, με έναν αθλητή που απέδειξε πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο!!!

Για εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στους Β. Μπολώτη (6944185740) και Δ. Ζήση (6975827772)».