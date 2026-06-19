Η αντίδραση της Σαμπαλένκα στον χωρισμό Τσιτσιπά-Μπαδόσα

Από ό,τι φαίνεται, η Αρίνα Σαμπαλένκα «ενέκρινε» την απόφαση της Πάουλα Μπαδόσα να χωρίσει με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Με αφορμή τις δηλώσεις της 28χρονης Ισπανίδας για τη σχέση της με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα, η 28χρονη Λευκορωσίδα δέχτηκε σχετική ερώτηση στη δική της συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο.

«Ειλικρινά, όταν τελείωσε όλη αυτή η ιστορία, της έστειλα ένα ηχητικό μήνυμα περίπου δύο λεπτών», είπε η Νο.1 παίκτρια στον κόσμο, κολλητή της Μπαδόσα. «Γελούσα, φώναζα και της έλεγα: “Ναι κορίτσι μου, τα κατάφερες!».

Η σχέση του Στέφανου με την Πάουλα μπορεί να τελείωσε πριν από έναν χρόνο, όμως οι εκατέρωθεν δηλώσεις συνεχίζονται και τώρα δεν αποκλείεται να έχουμε απάντηση από την πλευρά Τσιτσιπά...