Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Εντοπίστηκε άτυπη πόρτα από συρματόπλεγμα δίπλα στο σπίτι του φονικού

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση που συγκλόνισε το Αίγιο, με την διπλή δολοφονία της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο, και τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας να έχει προφυλακιστεί ως ο βασικός ύποπτος για το φονικό.

Συνολικά 20 μαχαιριές έφερε η άτυχη 54χρονη στο σώμα της μετά την δολοφονία, ενώ ο 26χρονος είχε δεχτεί 5 μαχαιριές και ένα μοιραίο χτύπημα από όπλο φλόμπερ στον κρόταφο. Όλα συνέβησαν μέσα στο σπίτι τους στο Αίγιο, με τον Ιταλό κατηγορούμενο να επιμένει στην αθωότητά του λέγοντας ότι κοιμόταν στο σαλόνι και δεν άκουσε τίποτα το μοιραίο βράδυ της 9ης Ιουνίου.

Μάλιστα, ένα νέο στοιχείο ανατρέπει τα δεδομένα και ανοίγει νέο κύκλο ερευνών. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, από την πολύωρη έρευνα των αστυνομικών βρέθηκε μία άτυπη πόρτα από συρματόπλεγμα που ενώνει το σπίτι του διπλού φονικού με τον γειτονικό φούρνο που ανήκει στον θείο της Μαρίας που ζει στο εξωτερικό. Το νέο δεδομένο εγείρει το ερώτημα για το αν θα μπορούσε εκεί να έχουν «θαφτεί» τα στοιχεία που αναζητούν οι Αρχές.

Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται, τα βασικά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Η αστυνομία εξετάζει κάθε ενδεχόμενο σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο θρίλερ, με τα ερωτήματα να παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις.

Παράλληλα, τα νέα ευρήματα προκαλούν προβληματισμό για την υπόθεση του Αιγίου, αφού πρόκειται για στοιχεία που δημιουργούν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο ο Ιταλός εμπλέκεται στην υπόθεση και το αν πρόκειται για προμελετημένο και σκηνοθετημένο έγκλημα. Ανάμεσα στα ευρήματα που εξετάζονται είναι το μυστήριο με τα ρούχα του Ιταλού.

Επιπλέον, από την ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια έρχονται στο φως στοιχεία που, όπως λένε οι αναλυτές, είτε ενισχύουν την εκδοχή της εμπλοκής του προφυλακισμένου Ιταλού και της αλλοίωσης της σκηνής του εγκλήματος είτε γεννούν σοβαρές αμφιβολίες για το τι πραγματικά συνέβη.

Δεν βρέθηκε αίμα στο εσώρουχο του Ιταλού ούτε στην πετσέτα που είχε εντοπιστεί απλωμένη στην πίσω αυλή. Η Αστυνομία συνεχίζει τις αλλεπάλληλες έρευνες μέσα και γύρω από το σπίτι, χαρτογραφώντας κάθε σημείο, κάθε πιθανή διαδρομή και κάθε ίχνος που μπορεί να οδηγήσει στη λύση του μυστηρίου.

Στα χέρια του Ιταλού επίσης δεν ανιχνεύθηκε πυρίτιδα, δεν βρέθηκε DNA του στα νύχια της 54χρονης, ενώ δεν βρέθηκε DNA του ούτε στα νύχια του 26χρονου. Οι δικηγόροι του από την πλευρά τους εκτιμούν πως τα νέα στοιχεία ενισχύουν τους ισχυρισμούς του εντολέα τους.

Πηγή: newsit.gr