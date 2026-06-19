Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε ο ενοικιαστής που αναζητούνταν

Εντοπίστηκε στην Κρήτη ο Σκοπιανός ενοικιαστής που φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr ο 43χρονος κρυβόταν μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι.

Ο άνδρας συνελήφθη στο αυτόφωρο για υπόθεση ναρκωτικών και κατά πληροφορίες αναμένεται να βγει ένταλμα για την υπόθεση της εξαφάνισης, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν κηλίδες αίματος.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Φέρεται να βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι που νοίκιαζε στον αλλοδαπό

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ανέφερε σε ρεπορτάζ του ότι εντός του σπιτιού του ενοικιαστή εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε δύο σημεία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κηλίδες που βρέθηκαν στην τηλεόραση φέρεται να ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Το ρεπορτάζ του Star μετέδωσε, επίσης, ότι στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει σταλεί ακόμη και η σφουγγαρίστρα από το σπίτι του αλλοδαπού, ώστε να διαπιστωθεί εάν προσπάθησε να καθαρίσει.

Παράλληλα, το ρεπορτάζ ανέφερε ότι βρέθηκε το αυτοκίνητο και το κινητό του τηλέφωνο παρατημένα σε μια ερημική τοποθεσία.

Η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη δηλώθηκε στις 8 Ιουνίου από τον αδελφό της και εν συνεχεία εκδόθηκε missing alert. Ο αδελφός της ανέφερε στους αστυνομικούς πως όλες τις προηγούμενες μέρες δεν είχε επικοινωνία με τη 45χρονη, αφού το κινητό της είναι απενεργοποιημένο.

Το Mega ανέφερε ότι οι μέχρι στιγμής έρευνες δείχνουν ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη στις 29 Μαΐου κινήθηκε στην περιοχή και πήρε λεωφορείο για να επιστρέψει στα Χανιά. Μία ημέρα μετά πήγε στο πατρικό της για δουλειές, στις 12 το μεσημέρι παρέλαβε τα αυγά από εργάτη, και δύο ώρες μετά συνάντησε έναν δεύτερο εργάτη, για να τον πληρώσει.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, περί τις 16: 45, όπως θεωρούν οι αστυνομικοί, η αγνοούμενη μετέβη στο σπίτι που νοίκιαζε στον αλλοδαπό, έχοντας μαζί της τη σακούλα με τα αυγά που είχε παραλάβει λίγο νωρίτερα. Το viber στο κινητό της τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε το ίδιο απόγευμα.

Ο αδελφός της αγνοούμενης πήρε εξιτήριο στις 2 Ιουνίου και ενημέρωσε τις Αρχές 5 ημέρες αργότερα, αφού, όπως είπε, δεν είχε τακτική επικοινωνία με την αδελφή του.

Πηγή: iefimerida.gr