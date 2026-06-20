Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέταξαν την Αυστραλία με 2-0 και βρίσκονται ήδη στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Την πρώτη φορά μπορεί να είναι τυχαίο. Να είναι ο ενθουσιασμός της πρεμιέρας, να είναι το άγχος του αντιπάλου, να είναι η καλή βραδιά.

Αν αυτό επαναληφθεί λίγες ημέρες μετά, τότε πάει να είναι τύχη. Κάτι καλό πρέπει να συμβαίνει εδώ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν και πάλι κυριαρχικό πρόσωπο, επέβαλαν απόλυτα το παιχνίδι τους και με το 2-0 επί της Αυστραλίας ντούμπλαραν τις νίκες τους στη διοργάνωση και δείχνουν ότι μπορούν να πάνε μακριά στη διοργάνωση.

Η Αυστραλία δεν είχε λόγο να πειράξει τίποτα από αυτά που τους χάρισαν την νίκη στην πρεμιέρα επί της Τουρκίας. Πεντάδα πίσω, άμυνα σε χαμηλά μέτρα και σκληράδα σε κάθε μαρκάρισμα.

Μόνο που απέναντι στους… γιάνκηδες αυτά δεν πέρασαν. Ο Ποτσετίνο φόρτωσε παιχνίδι από τις δύο πτέρυγες, βρήκε τα ρήγματα που ήθελε και καθάρισε το παιχνίδι από το πρώτο μέρος.

Είχαν περάσει μόλις 11 λεπτά, όταν ο Μπάλογκαν όρμησε από τα αριστερά και έκανε την παράλληλη σέντρα που έμοιαζε με μισό γκολ.

Ο Μπέρτζες έχασε τον βηματισμό του, στην προσπάθεια να αποκρούσει σημείωσε αυτογκόλ (11’, 1-0) και όλα πήραν την φυσιολογική τους τροπή.

Τα καγκουρό είχαν απολύτως παθητικό ρόλο στο πρώτο μέρος, απέναντι στους γηπεδούχους που έψαχναν με υπομονή το τελειωτικό χτύπημα.

Αυτό ήρθε στο 43ο λεπτό σε μία παράξενη φάση. Το σουτ του Ντεστ μετά από εκτέλεση κόρνερ, βρήκε στα σώματα, η μπάλα στρώθηκε στον Φρίμαν και εκείνος με κεφαλιά νίκησε τον ανυπεράσπιστο Μπιτς και έκανε από νωρίς το 2-0.

Οι τρεις αλλαγές του Πόποβιτς στην ανάπαυλα δεν άλλαξαν πολύ το σκηνικό. Παρότι, η Αυστραλία πήρε μέτρα στο γήπεδο, οι Αμερικανοί άρχισαν να γίνονται απειλητικοί στην κόντρα, με τον Μπάλογκαν να χάνει μεγάλη ευκαιρία (52’) φεύγοντας μόνος προς την αντίπαλη εστία, όταν τον πρόλαβε ο Τσιρκάτι,

Με εξαίρεση δύο σουτ από Βολπάτο (62’) και Μέτκαλφ (65’), οι Αυστραλοί δεν είχαν ιδέες, το 2-0 ήρθε πολύ διαδικαστικά για τις ΗΠΑ, που πήραν αυτό που ήθελαν και την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Τουρκία θα παίξουν για την πρωτιά του ομίλου.

ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποκετίνο): Φρις, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον (80’ Τράστι), Τίλμαν, Άνταμς, ΜακΚένι (90’+6’ Ρέινα), Ντεστ (80’ Σκάλι), Πέπι (74’ Μπερχάλτερ), Μπάλογκαν (90’+6’ Ράιτ).

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Ιταλιάνο, Τσιρκάτι, Σούταρ, Μπέρτζες (46’ Μπέρια), Μπος, Λέκι (61’ Βολπάτο), Ο’ Νιλ, Βέλουπίλεϊ (46’ Κ. Μέτκαλφ), Όκον (78’ Ιρβάιν), Τουρέ.

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