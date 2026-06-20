Ο Νάντο Ντε Κολό αποχαιρέτησε τα παρκέ με ακόμη έναν τίτλο στην καριέρα του

Ο Νάντο Ντε Κολό ολοκλήρωσε μια σπουδαία πορεία 20 ετών στο επαγγελματικό μπάσκετ, κατακτώντας το πρωτάθλημα Τουρκίας με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο έμπειρος Γάλλος γκαρντ έδωσε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του στον τέταρτο τελικό απέναντι στην Beşiktaş, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του τίτλου από τη Φενέρμπαχτσε.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ντε Κολό επιβεβαίωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση, τονίζοντας πως το μπάσκετ θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος της ζωής του. Όπως δήλωσε, κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του, αλλά ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο, παραμένοντας κοντά στο άθλημα που υπηρέτησε για δύο δεκαετίες.

Στην πλούσια διαδρομή του αγωνίστηκε σε κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης και του ΝΒΑ, κατακτώντας μεταξύ άλλων δύο τίτλους EuroLeague και πολλές εγχώριες διακρίσεις, ενώ είχε σημαντική παρουσία και με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, με μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, EuroBasket και Παγκόσμιο Κύπελλο.