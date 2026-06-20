Οριστικά στην Σπάρτα Πράγας ο Κριστιάν Χέγκι

Παρελθόν από τη Γουέστ Χαμ αποτελεί ο Κριστιάν Χέγκι, με τον Ούγγρο τερματοφύλακα να συνεχίζει την καριέρα του στη Σπάρτα Πράγας με κανονική μεταγραφή.

Ο νεαρός γκολκίπερ αποχωρεί από τον λονδρέζικο σύλλογο έπειτα από την παρουσία του στις ακαδημίες και τις μικρότερες ομάδες των «Σφυριών», αναζητώντας πλέον μια νέα πρόκληση στην Τσεχία.

Η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε επίσημα την ολοκλήρωση της μετακίνησης, ευχαριστώντας τον Χέγκι για την προσφορά, τον επαγγελματισμό και τη συνέπειά του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα.

Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι του αγγλικού συλλόγου ευχήθηκαν στον Ούγγρο τερματοφύλακα καλή συνέχεια στην καριέρα του και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει με τη φανέλα της Σπάρτα Πράγας.