Η Ρεάλ εγκαταλείπει την υπόθεση Άλβαρες - Στο προσκήνιο ο Ολίσε

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Χούλιαν Άλβαρες, μετά την άρνηση της Ατλέτικο Μαδρίτης να παραχωρήσει τον Αργεντινό επιθετικό, απορρίπτοντας πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι «Μερένγκες» δεν επανήλθαν με νέα προσφορά, ενώ άνθρωποι της Ατλέτικο θεωρούν πως η κίνηση της ομάδας του Φλορεντίνο Πέρεθ δεν αποτέλεσε ποτέ μια πραγματικά σοβαρή προσπάθεια για την απόκτηση του παίκτη.

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της Ρεάλ φαίνεται πως το ενδιαφέρον στρέφεται σε άλλη περίπτωση υψηλού προφίλ. Ο μεγάλος στόχος του Φλορεντίνο Πέρεθ φέρεται να είναι ο Μίκαελ Ολίσε, ο οποίος εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του.

Παρόλα αυτά, η Μπάγερν Μονάχου δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησής του και μάλιστα σκέφτεται να του προσφέρει νέο συμβόλαιο, θέλοντας να «δέσει» έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές της.

Έτσι, ο Ολίσε παραμένει ο διακαής πόθος της Ρεάλ Μαδρίτης, όμως οποιαδήποτε προσπάθεια απόκτησής του αναμένεται να συναντήσει ισχυρές αντιστάσεις από τους Βαυαρούς.