Ένα γκολ από το 2’ ήταν αρκετό στο Μαρόκο για να κάμψει την αντίσταση της Σκωτίας (1-0) και να φτάσει τους 4 βαθμούς στο Group C.

Έδωσε «αξία» στην ισοπαλία με την Βραζιλία στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου του Μαρόκο, το οποίο επικράτησε 1-0 της Σκωτίας και πέρασε από πάνω της φτάνοντας στους 4 βαθμούς. Ένα γκολ του Σαϊμπάρι έκανε και πάλι τη δουλειά για την ομάδα του Μοχάμεντ Ουάχμπι, που πρέπει να γίνει κάτι απίθανο για να μην παίξει στους «32» της διοργάνωσης. Με το Βραζιλία - Αϊτή θα κλείσει η 2η μέρα στο Group.

Μόλις στο 2’ το Μαρόκο αιφνιδίασε. Από τα δεξιά ο Μπραΐμ Ντίαθ έκανε την μπαλιά μέσα στην περιοχή και ο Σαϊμπάρι, που είχε σκοράρει και κόντρα στην Σελεσάο, τίναξε τα δίχτυα του Γκαν με φανταστικό τελείωμα από πλάγια θέση και δύσκολη γωνία (0-1). Ακολούθησε ένα καλό διάστημα για τους Αφκρικανούς, όμως στο 10’ η συρτή σέντρα του Ουναΐ πέρασε απ’ όλους και στο 18’ ο Χακίμι έκανε το πλασέ από κοντά αλλά ο Γκαν τον νίκησε με τα πόδια. Προς το τέλος του πρώτου μέρους ο Ελ Κανούς δεν βρήκε στόχο και από πλευράς Σκωτίας, στην καλύτερη στιγμή, ο ΜακΓκιν δεν τα κατάφερε.

Το δεύτερο μέρος είχε ακόμα λιγότερες φάσεις, αφού το Μαρόκο είχε τον έλεγχο και η Σκωτία δεν ήθελε να ρισκάρει με όλα. Ο Γκαν έβαλε στο 62’ το stop στον Ελ Κανούς και μέχρι το φινάλε δεν είδαμε την τεράστια φάση. Στο 86’ ΜακΤόμινεϊ και Ντάικς είχαν καλές στιγμές αλλά δεν ήταν αρκετές για να δώσουν τον βαθμό στην Σκωτία και το 1-0 παρέμεινε μέχρι το φινάλε αφού στις καθυστερήσεις, Ταλμπί και Μαϊμούνι δεν σκόραραν στην κόντρα.

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Τίρνεϊ (60' Γκάνον-Ντόουκ), Χέντρι, Πάτερσον (89' Ράλστον), ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν (89' Στιούαρτ), Κρίστι (71' ΜακΛιν), Φέργκιουσον, Άνταμς (71' Ντάικς).

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπόνο, Χακίμι, Μαζραουί, Ντιόπ, Ριάντ, Μπουαντί, Ουναΐ (90' Ελ Μουραμπέτ), Σαϊμπάρι (84' Ραχίμι), Ελ Κανούς (84' Τάλμπι), Ελ Αϊναουΐ, Ντίαθ (84' Αμαϊμουνί).



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