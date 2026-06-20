Στη Μπάγερν μετά το Μουντιάλ ο Σαϊμπάρι

Ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μεταγραφή του στην Μπάγερν Μονάχου, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις του.

Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται η ψηφιακή υπογραφή του συμβολαίου του, το οποίο θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031.

Η επίσημη, φυσική υπογραφή των εγγράφων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μαροκινός μέσος παραμένει προσηλωμένος στις υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ, ενώ οι Βαυαροί σχεδιάζουν ήδη την ένταξή του στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, ο Σαϊμπάρι θα αποτελέσει μία ακόμη σημαντική προσθήκη για τη Μπάγερν, η οποία συνεχίζει να επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική και υψηλό αγωνιστικό ταβάνι.