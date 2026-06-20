Ίος Futures: Μαχητικές οι Ελληνίδες, αλλά εκτός συνέχειας μετά από θρίλερ στα τάι-μπρέικ

Ολοκληρώθηκε μετά από εντυπωσιακές μάχες και 10 τάι-μπρέικ η πρώτη μέρα του ταμπλό των γυναικών στο Ios Futures.

Οι ελληνικές ομάδες δεν τα κατάφεραν. Παρά το ότι ήταν ανταγωνιστικές και στα οκτώ ματς που έδωσαν, έμειναν με την 13η θέση της κατάταξης.

Στον α’ όμιλο οι Τσοπούλου και Καλαμαρίδου ηττήθηκαν με 2-1 (21-15, 17-21, 15-11) από τις Ισπανίδες Φλοριάν και Φερνάντεζ. Στον άλλο αγώνα το no.1 του ταμπλό, Τζιλιάτζα και Αβδάλα επικράτησαν με 2-1 (21-14, 13-21, 15-10) των Μπακ και Γκρας από την Ολλανδία.

Την απευθείας πρόκριση στους προημιτελικούς πήραν οι Αργεντίνες, οι οποίες έκαμψαν την αντίσταση των Φλοριάν και Φερνάντεζ χωρίς να δυσκολευτούν (21-18, 21-14). Στον αγώνα για την παραμονή στο ταμπλό, οι Τσοπούλου και Καλαμαρίδου ξεκίνησαν εξαιρετικά κατακτώντας το πρώτο σετ με 12-21 απένανι στις Μπακ και Γκρας. Η ομάδα από την Ολλανδία όμως βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει (21-19) και να επικρατήσει στο τάι-μπρέικ (15-8).

Σε ότι έχει να κάνει με τον β’ όμιλο οι Βαν Βέχτεν και Ντε Γκρουτ πήραν τη νίκη με 2-1 (11-21, 21-15, 15-11) απέναντι στις Πάεζ και Αντρέου, ενώ οι Σιρίνινα και Ζαφειρίου δεν τα κατάφεραν απέναντι στις Κέλερ και Σβένσον από τις ΗΠΑ και ηττήθηκαν στο τάι-μπρέικ (21-17, 18-21, 15-7).

Στον αγώνα που έκρινε την πρώτη θέση οι Βαν Βέχτεν και Ντε Γκρουτ δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στις Κέλερ και Σβένσον (21-18, 21-7). Οι Σιρίνινα και Ζαφειρίου πάλεψαν και πάλι στέλνοντας στο τάι-μπρέικ το ματς απέναντι στις Πάεζ και Αντρέου αλλά εκεί γνώρισαν την ήττα (21-14, 19-21, 15-11) και κατέκτησαν την τρίτη θέση της διοργάνωσης.

Μία ανάσα από μία πολύ μεγάλη έκπληξη έφτασαν οι Φραγκιαδάκη και Χαρισάκη στο πρώτο ματς του γ’ ομίλου. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με 0-1 και 16-19, αλλά στη συνέχεια οι Λετονές Έμπερε και Κονσταντίνοβα έκαναν την ανατροπή στο δεύτερο σετ (22-20) για να πάρουν τη νίκη στο τάι-μπρέικ (15-11). Στον έτερο αγώνα του γ’ ομίλου οι Γαλλίδες Ντούπιν και Κίνα δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα ενάντια στις Ρόμπιτειγ και Χλάντινιουκ από τον Καναδά και πήραν την πρόκριση μετά από δύο σετ (21-15, 21-15).

Την κορυφή του ομίλου κατέκτησαν οι Γαλλίδες νικώντας με 2-0 (11-21, 14-21) την ομάδα από τη Λετονία. Από την άλλη πλευρά οι Χαρισάκη και Φραγκιουδάκη πάλεψαν σκληρά αλλά ηττήθηκαν στο τάι-μπρέικ (21-18, 12-21, 13-15) απέναντι στις Ρόμπιτειγ και Χλάντινιουκ.

Τέλος στον τέταρτο όμιλο οι Μαναβή και Πασχαλάκη ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες με 1-2 (19-21, 21-17, 12-15) από τις Λουίνι και Ταβενιέρ από την Ολλανδία. Στον δεύτερο αγώνα του ομίλου οι Βασβάρι, Βασβάρι από την Ουγγαρία δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στις Κάντμορ και Οντίγκιε από τον Καναδά τις οποίες νίκησαν σε δύο σετ (21-16, 21-18).

Το εισιτήριο για τους «8» πήραν οι Βασβάρι, Βασβάρι μετά από τάι-μπρέικ (21-15, 19-21, 10-15) κόντρα στην ολλανδική ομάδα. Στο τελευταίο χρονικά ματς της ημέρας, οι Μαναβή και Πασχαλάκη πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και πήραν τη νίκη απέναντι στις Κάντμορ και Οντίγκιε από τον Καναδά με 2-0 σετ (21-12, 21-17).

Οι αγώνες:

Α’ Όμιλος:

Τζιλιάτζα/Αβδάλα – Μπακ/Γκρας: 2-1 (21-14, 13-21, 15-10)

Φλοριάν/Φερνάντεζ – Τσοπούλου/Καλαμαρίδου: 2-1 (21-15, 17-21, 15-11)

Τζιλιάτζα/Αβδάλα – Φλοριάν/Φερνάντεζ: 2-0 (21-18, 21-14)

Μπακ/Γκρας – Τσοπούλου/Καλαμαρίδου: 2-1 (12-21, 21-19, 15-8)

Β’ Όμιλος:

Βαν Βέχτεν/Ντε Γκρουτ – Πάεζ/Αντρέου: 2-1 (11-21, 21-15, 15-11)

Κέλερ/Σβένσον – Σιρίνινα/Ζαφειρίου: 2-1 (21-17, 18-21, 15-7)

Βαν Βέχτεν/Ντε Γκρουτ – Κέλερ/Σβένσον: 2-0 (21-18, 21-7)

Πάεζ/Αντρέου – Σιρίνινα/Ζαφειρίου: 2-1 (21-14, 19-21, 15-12)

Γ’ Όμιλος:

Έμπερε/Κονσταντίνοβα – Χαρισάκη/Φραγκιουδάκη: 2-1 (18-21, 22-20, 15-11)

Ντουπίν/Κίνα – Ρόμπιτειγ/Χλάντινιουκ: 2-0 (21-15, 21-16)

Έμπερε/Κονσταντίνοβα – Ντουπίν/Κίνα: 0-2 (11-21, 14-21)

Χαρισάκη/Φραγκιουδάκη – Ρόμπιτειγ/Χλάντινιουκ: 1-2 (21-18, 12-21, 13-15)

Δ’ Όμιλος: