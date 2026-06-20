Η καρδιά του Tour de France χτυπά ξανά στη Σπάρτη με το L' Étape Greece

Στη Σπάρτη, την Κυριακή, 4 Απριλίου 2027, θα πραγματοποιηθεί ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας «L’ Étape Greece by Tour de France», που φέρνει στην Ελλάδα την εμπειρία και το αγωνιστικό πνεύμα μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες διοργανώσεις της παγκόσμιας ποδηλασίας, του Γύρου της Γαλλίας.

Επιστρέφει στην Ελλάδα για 5η συνεχόμενη χρονιά και είναι η δεύτερη φορά που θα διοργανωθεί στη Σπάρτη, τοποθετώντας ξανά τη Λακωνία στο διεθνές ποδηλατικό προσκήνιο.

Ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Σπάρτης και την ευΖΗΝ feelόsophy, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ) και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και με την υποστήριξη του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου, των Δήμων Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης.

Κάτω από τη σκιά του Ταϋγέτου και με φόντο τη «Γη των 300», το L’ Étape Greece by Tour de France καλεί ποδηλάτες από όλο τον κόσμο να πάρουν εκκίνηση και να τερματίσουν μπροστά στο Άγαλμα του Λεωνίδα. «Μέσα από μία διαδρομή, όπου η ιστορική κληρονομιά της Σπάρτης συναντά το πνεύμα του Tour de France και κάθε χιλιόμετρο γίνεται για κάθε αθλητή μια δοκιμασία αντοχής, θέλησης και χαρακτήρα», όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της διοργάνωσης. Και «με τη δυναμική της περσινής επιτυχημένης διοργάνωσης, που προσέλκυσε περισσότερους από 2.000 ποδηλάτες και επισκέπτες από 28 χώρες, το L’ Étape Greece by Tour de France 2027 φιλοδοξεί να υποδεχθεί στη Σπάρτη ακόμη περισσότερους αθλητές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο».

Στην καρδιά της ποδηλατικής εμπειρίας βρίσκονται δύο διαδρομές που απευθύνονται τόσο σε έμπειρους όσο και σε ερασιτέχνες αθλητές: Η μεγάλη διαδρομή, «The Race», που εκτείνεται σε 140 χιλιόμετρα με 1.700 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, που απευθύνεται σε ποδηλάτες που αναζητούν ένα απαιτητικό αγωνιστικό τερέν, ενώ η δεύτερη, «The Ride», μήκους 67 χιλιομέτρων με 1.250 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, προσφέρει μια πιο προσιτή αλλά εξίσου δυνατή εμπειρία για όσους θέλουν να ζήσουν τον παλμό του Tour de France.

«Το L’ Étape Greece by Tour de France δεν είναι μόνο ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια ολοκληρωμένη αθλητική διοργάνωση διεθνών προδιαγραφών, που φέρνει κοντά την αγωνιστική πρόκληση, τον ποδηλατικό τουρισμό και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας μέσα από έναν θεσμό παγκόσμιας αναγνώρισης», σημειώνεται από τη διοργάνωση.

Οι εγγραφές για τη συμμετοχή στο «L’ Étape Greece by Tour de France 2027» έχουν ξεκινήσει.