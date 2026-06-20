Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την Βραζιλία ώστε να πάρει τη νίκη με 3-0 εναντίον της Αϊτής και να σκέφτεται ήδη την επόμενη φάση του τουρνουά.

Η «Σελεσάο» καθάρισε τον αγώνα σε ένα διάστημα είκοσι λεπτών, με τους Κούνια και Βινίσιους να είναι οι πρωταγωνιστές, και έδιωξε από πάνω της την μέτρια εικόνα της πρεμιέρας στον τρίτο όμιλο.

Ο αγώνας

Η Βραζιλία ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αγώνα, με τον Ματέους Κούνια στο 23' να εκμεταλλεύεται την ασταθή απόκρουση του αντίπαλου τερματοφύλακα και με σουτ εξ επαφής έκανε το 1-0.

Η Αϊτή παρά το γκολ που δέχτηκε δεν έμεινε πίσω και άφησε ψηλά τις γραμμές της, ψάχνοντας με βαθιές μπαλιές να βρει τρόπο να μπει στα καρέ της Βραζιλίας.

Λίγα λεπτά μετά (36') ο ίδιος παίκτης πήρε την πάσα από τον Βινίσιους, έφτασε μέσα στην μεγάλη περιοχή και από διαγώνια θέση, χωρίς καλή ισορροπία, έκανε το 2-0 με ένα εξαιρετικό τελείωμα.

Μετά και το δεύτερο γκολ, η Αϊτή εξακολουθούσε να έχει ψηλά τις γραμμές της, κάτι που οι Βραζιλιάνοι είδαν και θέλησαν να το εκμεταλλευτούν.

Κάτι το οποίο έγινε στο 45+2', όταν ο Πακετά έδωσε την πάσα στον Βινίσιους και εκείνος μετά από ένα σλάλομ μέσα στην περιοχή έκανε το 3-0.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η Βραζιλία χαλάρωσε επιθετικά και αμυντικά, αφού έβλεπε πως η αντίπαλος της δεν είχε τον τρόπο να απειλήσει.

Οι παίκτες της Σελεσάο δοκίμασαν τα πόδια τους με κάποια μακρινά σουτ, όμως η μπάλα δεν τους έκανε το χατίρι για να μπει ένα τέταρτο γκολ.

Από την άλλη πλευρά η Αϊτή κατέγραψε κάποιες τελικές, ωστόσο κανένα από τα σουτ των παικτών της δεν ήταν ικανά να ανησυχήσουν τον Άλισον.

Η λήξη του αγώνα βρήκε την Βραζιλία να κερδίζει με 3-0, και να πηγαίνει στους τέσσερις βαθμούς και το ένα πόδι στα νοκ άουτ.

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