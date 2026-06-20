Η Αναγέννηση Άρτας ενισχύει την άμυνά της με τον Νώντα Δημουλά

Η Αναγέννηση Άρτας προχώρησε στην απόκτηση του Νώντα Δημουλά, προσθέτοντας στο ρόστερ της έναν έμπειρο κεντρικό αμυντικό με σημαντική παρουσία στα γήπεδα της περιοχής.

Ο Δημουλάς προέρχεται από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν με την Πρόοδο Ρωγών, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας και ξεχώρισε για τη σταθερότητα, το αγωνιστικό πάθος και τις ηγετικές του ικανότητες.

Η διοίκηση της Αναγέννησης εκτιμά ότι τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν απόλυτα με τη φιλοσοφία και τους στόχους του συλλόγου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με την ανακοίνωση της μεταγραφής, η ομάδα καλωσόρισε τον ποδοσφαιριστή στη «μαυρόασπρη» οικογένεια, εκφράζοντας τις ευχές της για υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της Αναγέννησης Άρτας.