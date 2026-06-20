Εκατομμύρια φίλαθλοι στα FIFA Fan Festivals στο ξεκίνημα του Μουντιάλ 2026

Σχεδόν δύο εκατομμύρια επισκέπτες συγκέντρωσαν τα FIFA Fan Festivals της FIFA κατά την πρώτη αγωνιστική του FIFA World Cup 2026.

Για την ακρίβεια, καταγράφηκαν περίπου 1.992.000 άτομα που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στις πόλεις-διοργανώτριες σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Οι μεξικανικές πόλεις φαίνεται να είχαν τη μεγαλύτερη προσέλευση, με την Πόλη του Μεξικού να προηγείται, ενώ ακολουθούν το Μοντερέι και η Γουαδαλαχάρα. Τα Fan Festivals λειτουργούν ως μεγάλοι χώροι συγκέντρωσης φιλάθλων, όπου προβάλλονται αγώνες και παράλληλες εκδηλώσεις.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε τις προσδοκίες, υπογραμμίζοντας πως οι χώροι αυτοί σχεδιάστηκαν ώστε φίλαθλοι από όλο τον κόσμο να ζήσουν την εμπειρία του Μουντιάλ σε γιορτινή ατμόσφαιρα.

Τα Fan Festivals έχουν στηθεί σε όλες τις χώρες-διοργανώτριες και αναμένεται να συνεχίσουν να προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες όσο προχωρά η διοργάνωση.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.