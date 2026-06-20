Ιστορική κόκκινη στον Αλμιρόν - Η πρώτη αποβολή παίκτη, επειδή κάλυψε το στόμα του (vid)

Ο νέος κανονισμός της FIFA περί κάλυψης του στόματος κατά τη διάρκεια αντιπαραθέσεων εφαρμόστηκε στο Τουρκία-Παραγουάη.

Η πρώτη αποβολή ποδοσφαιριστή στο Μουντιάλ 2026 επειδή κάλυψε με το χέρι το στόμα του την ώρα μια αντιπαράθεσης με αντιπάλους είναι γεγονός. Ο Μιγκέλ Αλμιρόν της Παραγουάης στο παιχνίδι με την Τουρκία αντίκρισε την κόκκινη κάρτα εξαιτίας του νέου κανονισμού της FIFA,

Η επίμαχη φάση σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Αλμιρόν είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον Μερτ Μουλντούρ και, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, κάλυψε στιγμιαία το στόμα του με το χέρι του.

Ο Τούρκος αμυντικός υπέδειξε αμέσως το περιστατικό στους διαιτητές, με τον ρέφερι να οδηγείται σε εξέταση της φάσης μέσω VAR. Μετά από σύντομο έλεγχο, πήρε την απόφαση να δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Παραγουάης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι η πρώτη στην οποία εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός της FIFA, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους διαιτητές να αποβάλλουν παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια έντονων διαλόγων ή αντιπαραθέσεων μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η απόφαση για κόκκινη κάρτα προέκυψε μετά από περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο σε αγώνα του Champions League, όταν ο Πρεστιάνι της Μπενφίκα είχε καλύψει το στόμα του ενώ απηύθυνε ύβρεις προς τον Βινίσιους Τζούνιορ, γεγονός που δυσκόλεψε τις αρχές να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε ειπωθεί.

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