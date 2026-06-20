Ολυμπιακός: Προς επιστροφή στο λιμάνι ο Κάρμο

Ο Ντέιβιντ Κάρμο ετοιμάζεται για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό, πιο ώριμος και πιο συνειδητοποιημένος.

Στη λύση του Ντέιβιντ Κάρμο στρέφεται ο Ολυμπιακός για τη θέση του αριστεροπόδαρου στόπερ, μετά την αρνητική εξέλιξη της υπόθεσης του Μίκα Μάρμολ. Ο Ανγκολέζος κεντρικός αμυντικός πέρυσι αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Οβιέδο, ενώ επιστρέφοντας στην Αγγλία, γνωρίζει ότι δεν υπάρχει γι’ αυτόν θέση στο ρόστερ.

Στον Ολυμπιακό γνωρίζουν καλά τις δυνατότητες και την ποιότητα του Κάρμο, αρκεί να είναι συγκεντρωμένος στη δουλειά του, κάτι που έκανε στην πρώτη του θητεία στο λιμάνι. Τη δεύτερη φορά που αγωνίστηκε με τα ερυθρόλευκα, δεν έδειξε τις ίδιες αρετές. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει τον καλό Κάρμο, αυτόν από το πρώτο εξάμηνο του 2024 και φαίνεται πως και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να επιστρέψει όντας πιο ώριμος και πιο σίγουρος για την επιλογή του.

Ο Ανγκολέζος στόπερ θέλει να αποκτήσει μια σταθερότητα στην καριέρα του και ο Ολυμπιακός μπορεί να του την προσφέρει, όπως και τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο Champions League, αλλά και σε μια ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους. Ο Μεντιλίμπαρ εκτιμά τον παίκτη και φαίνεται πως ξεπερνά τους ενδοιασμούς του, εφόσον ο Κάρμο δείξει αυτά που μπορεί μέσα στο γήπεδο. Και για τον Ολυμπιακό η λύση αυτή φαντάζει ιδανική, με έναν αμυντικό που γνωρίζει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, την ομάδα και τον προπονητή και δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής.