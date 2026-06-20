Τροχαίο στη Ζάκυνθο: 18χρονος χωρίς δίπλωμα «κάρφωσε» ΙΧ σε τοίχο - Μέσα στο όχημα μια 17χρονη και ένα παιδί

Το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε τοίχο.

Τροχαίο ατύχημα το βράδυ της Παρασκευής στη Ζάκυνθο, όταν ΙΧ -που οδηγούσε 18χρονος χωρίς δίπλωμα- εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να μην διέθετε άδεια οδήγησης, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε τοίχο, στην περιοχή Γαϊτάνι.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η μοτοσικλέτα εκσφενδονίστηκε σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από το σημείο της πρόσκρουσης.

Στο όχημα επέβαιναν συνολικά τρία άτομα: ο 18χρονος οδηγός, μία 17χρονη που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, καθώς και ένα ανήλικο παιδί. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: ethnos.gr