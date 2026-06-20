«Ο Φερνάντεθ υπογράφει συμβόλαιο ως Αθλητικός Διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Ρούντι Φερνάντεθ είναι ο «εκλεκτός» της διοίκησης της Ρεάλ Μαδρίτης για να καλύψει το κενό που άφησε ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Επιστροφή στο μπασκετικό προσκήνιο για τον Ρούντι.

Τον τελευταίο χρόνο ο Φερνάντεθ είχε ρόλο που αφορούσε τις δημόσιες σχέσεις της μπασκετικής Ρεάλ, την οποία εκπροσωπούσε σε γήπεδα και events, αλλά δεν βρισκόταν στη διοίκηση της ομάδας ως ενεργό μέλος της.

Αυτό φαίνεται πως θα αλλάξει, καθώς στο πρόσωπό του οι Μαδριλένοι βλέπουν τον νέο Αθλητικό Διευθυντή τους, μετά την αποχώρηση του «Τσάτσο».

Η "Marca" σημειώνει πως ο Φερνάντεθ θα γίνει υπερπολύτιμος το προσεχές διάστημα σε ό,τι αφορά τις επαφές με παίκτες και προπονητές, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στη σπουδαία μπασκετική πορεία του.