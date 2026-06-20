«Λάιλς και Οκέκε στην πόρτα της εξόδου της Ρεάλ - Πολύ πιθανή η αποχώρηση και του Χεζόνια»

Η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει ολικό lifting και σύμφωνα με τη "Marca" ετοιμάζεται για πολλές αλλαγές στο ρόστερ της.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, ο νέος Αθλητικός Διευθυντής της ομάδας, Ρούντι Φερνάντεθ, θα κληθεί να χειριστεί τα ζητήματα των αποχωρήσεων, που φαίνεται πως είναι πολλά.

Αρχικά, ο Τρέι Λάιλς, που έχει μεγάλη πέραση στην αγορά, φαίνεται πως δεν θα παραμείνει στη Μαδρίτη, ενώ στην αγορά των free agents θα βγει και ο Τσούμα Οκέκε, αλλά και ο Ντέιβιντ Κράμερ. Η Φενέρμπαχτσε και η Χάποελ Τελ Αβίβ φημολογείται πως θέλουν τον πρώτο, ενώ η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρουσιάζεται ενεργή στην «κούρσα» και για τον Οκέκε.

Από εκεί και πέρα, το ίδιο δημοσίευμα χαρακτηρίζει και την αποχώρηση του Μάριο Χεζόνια ως ένα «πολύ πιθανό» σενάριο. Θυμίζουμε πως τους προηγούμενους μήνες είχε γραφτεί πως ο «Σούπερ Μάριο» κοιτάει την αγορά του ΝΒΑ, ενώ η Ντουμπάι του είχε χτυπήσει την πόρτα.