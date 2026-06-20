Στην Τεχεράνη ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν – Συνάντηση με Αραγτσί για τις συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ

Στην Τεχεράνη μεταβαίνει σήμερα Σάββατο ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μόχσιν Νάκβι, προκειμένου να πραγματοποιήσει σειρά επαφών με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, με βασικό θέμα τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, ο Πακιστανός υπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη εντάσσεται στις συνεχιζόμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες του Ισλαμαμπάντ που σχετίζονται με τις συνομιλίες Τεχεράνης – Ουάσιγκτον.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ο Νάκβι αναχώρησε σήμερα για την ιρανική πρωτεύουσα, όπου θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, στις συνομιλίες θα εξεταστεί και η πρόοδος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των επαφών.

Πηγή: skai.gr