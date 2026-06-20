Στην Τεχεράνη ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν – Συνάντηση με Αραγτσί για τις συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, ο Πακιστανός υπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη εντάσσεται στις συνεχιζόμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες του Ισλαμαμπάντ που σχετίζονται με τις συνομιλίες Τεχεράνης – Ουάσιγκτον.
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ο Νάκβι αναχώρησε σήμερα για την ιρανική πρωτεύουσα, όπου θα έχει συναντήσεις με κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, στις συνομιλίες θα εξεταστεί και η πρόοδος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των επαφών.
Πηγή: skai.gr