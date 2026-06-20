Αλιμπίγιεβιτς: «Κορυφαίος στην Ευρώπη ο Σάρας - Η Μπεσίκτας πλησίασε την κορυφή»

Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς «έβγαλε το καπέλο» στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και έκανε τον απολογισμό της φετινής πορείας της Μπεσίκτας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος προπονητής μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Φενέρμπαχτσε:

«Συγχαίρω τη Φενέρμπαχτσε. Κατέκτησε δίκαια το πρωτάθλημα. Αγαπώ πραγματικά τον Σάρας. Κατά τη γνώμη μου είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη. Κάνουν εκπληκτική δουλειά στη Φενέρμπαχτσε, Συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους τους. Πρέπει να είμαστε αληθινοί τζέντλεμεν και να συγχαρούμε τους αντιπάλους μας.

Όταν ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο πριν από τρία χρόνια, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα παίζαμε σε έξι τελικούς μέσα σε τρεις σεζόν. Έχουμε πλησιάσει την κορυφή του τουρκικού μπάσκετ και έχουμε γίνει ένας από τους σημαντικότερους συλλόγους στην Ευρώπη. Είναι μια πολύ ξεχωριστή ιστορία και αυτοί οι φίλαθλοι είναι επίσης πολύ ξεχωριστοί.

Οι οπαδοί μας γέμισαν δύο φορές το "Σινάν Ερντέμ" μέσα στις τελευταίες τρεις ημέρες. Δεν περίμενα τόσο πολύ κόσμο, όμως ήρθαν ξανά. Έδωσαν τα πάντα για την Μπεσίκτας.

Πιστεύω ότι κάθε τμήμα της Μπεσίκτας πρέπει να εκπροσωπεί την οικογένεια του συλλόγου με αυτόν τον τρόπο. Είμαι πραγματικά περήφανος για όλους τους παίκτες μου. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς, όμως πέντε παίκτες μας πήραν μεγάλο ρίσκο και αγωνίστηκαν. Έπαιξαν παρά τα προβλήματά τους και τους βγάζω το καπέλο».