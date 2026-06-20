Σπλίτερ: «Είμαι οπαδός των Μπουλς, έβλεπα πολλά παιχνίδια κρυφά από τους γονείς μου»

Ο νέος προπονητής των Σικάγο Μπουλς, Τιάγκο Σπλίτερ, μίλησε για το ιδιαίτερο δέσιμο που έχει με τους «ταύρους».

Αναλυτικά όσα είπε ο νέος head coach της ομάδας από το Σικάγο:

«Είμαι οπαδός των Μπουλς. Μεγάλωσα στη Βραζιλία και έβλεπα πολλά παιχνίδια αργά το βράδυ, κρυφά από τους γονείς μου. Ήθελα να βλέπω τον Μάικλ Τζόρνταν και πανηγύριζα για τους Μπουλς. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ.

Θα χρειαστεί δουλειά και χρόνος. Όμως, γνωρίζω τι απαιτείται για να τα καταφέρουμε και αναλαμβάνω τις ευθύνες. Έχω υψηλές βλέψεις ως προπονητής των Σικάγο Μπουλς. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τη δουλειά, ανυπομονώ.

Έχω το δικό μου όραμα, τον τρόπο που υέλω να παίζουμε. Ωστόσο, θα πρέπει να δω και τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Μπορώ να σας εγγυηθώ πως θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό κάθε βράδυ».