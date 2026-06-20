Ο ΑΕΚτζής που θέλει την ΑΕΛ!

Ο Ζήσης Στυλιανός, νεαρός επιχειρηματίας με καταγωγή από τη Λάρισα και με ΑΕΚτζήδικα οπαδικά συναισθήματα, φέρεται να ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ ΑΕΛ!

Ο Ζήσης Στυλιανός, νεαρός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυτιλίας, φέρεται να ενδιαφέρεται για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΑΕΛ.

Με καταγωγή απο τη Λάρισα, ο νεαρός επιχειρηματίας έχει σύνδεση με την ΑΕΛ, ξέχωρα αν δεν κρύβει με αρκετές φωτογραφίες στα social media πως είναι υποστηρικτής της Ένωσης.

Κάποιες πληροφορίες που τον συνδέουν με τον Μάριο Ηλιόπουλο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Το αν θα προχωρήσει ο κ. Στυλιανός στην εξαγορά της ΠΑΕ ΑΕΛ είναι ακόμα άγνωστο, όμως σίγουρα τα οπαδικά του συναισθήματα θα συγκρουστούν εφόσον εμπλακεί.