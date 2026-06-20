Κουρτουά: «Πρέπει να προσέξουμε τον Ταρέμι» (pic)

Ο Τιμπό Κουρτουά μίλησε για τον αγώνα της Κυριακής (21/6, 22:00) του Βελγίου με το Ιράν και δεν παρέλειψε να μιλήσει για την ποιότητα του σέντερ φορ του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι.

Το Βέλγιο αντιμετωπίζει το Ιράν την Κυριακή (21/6, 22:00) για τον 7ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Ο πολύπειρος γκολκίπερ Τιμπό Κουρτουά δίνει τις τελευταίες του παραστάσεις με τη φανέλα της χώρας του, καθώς όπως δήλωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το τελευταίο τουρνουά που θα εκπροσωπήσει το Βέλγιο.

Ενόψει λοιπόν του κυριακάτικου αγώνα με το Ιράν, ο 34χρονος πορτιέρε της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε για την επικινδυνότητα του επιθετικού του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, τονίζοντας την ποιότητά του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Πρέπει να προσέξουμε τον επιθετικό τους, τον Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος έχει αγωνιστεί για την Ίντερ και την Πόρτο. Έχουν επίσης έναν δεξιό αμυντικό ονόματι Ραμίν Ρεζαϊάν, ο οποίος συμμετέχει πολύ στις επιθέσεις και κάνει εύστοχες πάσες. Είναι ποιοτικοί παίκτες και πρέπει να τους προσέχουμε. Οι συνθήκες δεν είναι εύκολες για αυτούς και δεν βρίσκονται σε πολύ άνετη κατάσταση, αλλά αυτό μπορεί να γίνει ένα επιπλέον κίνητρο για αυτούς. Είναι μια επικίνδυνη ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουρτουά.

«Το Ιράν είναι μια ομάδα που έπαιξε καλά εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, που σουτάρει πολύ, που μπορεί να σκοράρει γκολ και που είναι επικίνδυνη με σέντρες, οπότε θα είμαι προετοιμασμένος για τα πάντα. Αυτό έχουμε κάνει και με τους προπονητές τερματοφυλάκων: αναλύουμε όλους τους παίκτες, βλέπουμε ποιες είναι οι ικανότητές τους», κατέληξε ο τερματοφύλακας του Βελγίου.

🚨Thibault Courtois: “Mehdi Taremi and Ramin Rezaeian must be contained at all times during the game; they are very good players.”



[via @Varzesh3] pic.twitter.com/DMWg1kziU9 — Iran Focus 🇮🇷 (@lranFocus) June 20, 2026

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