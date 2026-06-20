Επίσημο: Επέστρεψε στη Ζαλγκίρις ο Γκριγκόνις (vid)

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις στο Κάουνας. Μονοετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Λιθουανός παίκτης, που ολοκλήρωσε και τυπικά το «κεφάλαιο Παναθηναϊκός» στην καριέρα του έπειτα από τέσσερα χρόνια.

«Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Μάριους Γκριγκόνις, επιστρέφει στη Ζαλγκίρις». Με αυτό τον τίτλο η ομάδα από το Κάουνας υποδέχτηκε τον Λιθουανό γκαρντ - φόργουορντ, ύστερα από μια πενταετία μακριά από τη "Zalgirio Arena" (ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Παναθηναϊκός Aktor στο ενδιάμεσο).

Ο «Γκρίγκο», όπως αναμενόταν, «έκλεισε» την τετραετή πορεία του στο «τριφύλλι» και υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα της πατρίδας του, μέσα από την οποία θα προσπαθήσει να επιστρέψει με συνέπεια και σταθερότητα στην απαιτητική πραγματικότητα της Euroleague.

After a five seasons break, Marius Grigonis returns to Kaunas on a 1-year deal! 🙌



(Presented by: Artea) pic.twitter.com/Psbrbk7LbU — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 20, 2026

Η συμφωνία των δύο πλευρών ήταν «κλειδωμένη» εδώ και καιρό και το deal ανακοινώθηκε επίσημα το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6), με τον 32χρονο παίκτη να δηλώνει:

«Όταν ξεκινήσει η σεζόν, τότε θα μπορέσουμε πραγματικά να εξερευνήσουμε αυτό το συναίσθημα. Προς το παρόν, όμως, όλα είναι καλά. Είναι ακόμα το σπίτι μου η Ζαλγκίρις, ξέρω τα πάντα εδώ, πολλοί από τους ίδιους ανθρώπους είναι εδώ, ενώ βλέπω ότι έχουν προστεθεί και νέα πρόσωπα. Θα δούμε... Είναι ένα mix συναισθημάτων. Έχουμε μια μακρά και βαθιά ιστορία με τη Ζάλγκιρις. Κρατούσα επαφή με τον Παούλιους Γιανκούνας, βγήκαμε για φαγητό και τελικά όλα λειτούργησαν με έναν τρόπο που πιστεύω πως θα είναι καλός για όλους: τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για τη Ζάλγκιρις. Όλα ήρθαν και έδεσαν φέτος και πιστεύω ότι είναι η σωστή απόφαση για μένα να έρθω εδώ».

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της Ζαλγκίρις και άλλοτε συμπαίκτης του Γκριγκόνις, Παούλιους Γιανκούνας, ανέφερε:

«Ο Μάριους σίγουρα δεν βρίσκεται σε ηλικία που δεν μπορεί πλέον να αγωνιστεί. Μπορεί απολύτως να ανταγωνιστεί στο επίπεδο όπου βρισκόταν πριν από τους τραυματισμούς του. Η βασική μας ανησυχία ήταν η υγεία του, όμως, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος και όπως έδειξαν οι ιατρικές εξετάσεις, τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί. Πλέον, ο Μάριους ακολουθεί τη ρουτίνα του και γνωρίζει τι, πότε και πόσο πρέπει να δουλεύει. Γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του, από την πρώτη μας συζήτηση ήταν ξεκάθαρο πως, πάνω απ’ όλα, θέλει να αποδείξει στον εαυτό του ότι μπορεί ακόμη να το κάνει. Ωστόσο, πιστεύω πως στο διάστημα που έμεινε εκτός δράσης υπήρξαν και άνθρωποι, ίσως ακόμη και ομάδες, στους οποίους θέλει επίσης να αποδείξει την αξία του. Είναι φιλόδοξος, διψασμένος για μπάσκετ και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει».