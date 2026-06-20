Τρέλα των Σέρβων: «Υπέγραψε ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό»

Ο παροξυσμός γύρω απ’το όνομα του Ομπράντοβιτς συνεχίζεται και στη Σερβία, με νέο δημοσίευμα να κάνει λόγο για υπογραφές. Κάτι που δεδομένα δεν έχει βάση αυτή τη στιγμή.

Η επικαιρότητα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στρέφεται γύρω από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αυτή την στιγμή, με τον Παναθηναϊκό να επιθυμεί την επιστροφή του μετά από 14 χρόνια.

Το «TeleSport» σε δημοσίευμά του αναφέρει πως ο θρυλικός προπονητής έχει ήδη υπογράψει τριετές συμβόλαιο 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι τέτοιο δεν έχει βάση, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, χωρίς να έχουν πέσει ακόμα όμως οι υπογραφές.