Σιδηρόπουλος: «Με την εμπειρία μου μπορώ να αποτελώ πρότυπο για τους νέους»

Ο Τάσος Σιδηρόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Παράθυρο στα Sports» για την καριέρα του, την επόμενη ημέρα, την ελληνική διαιτησία αλλά και τους συναδέρφους του που ξεχωρίζει για το μέλλον.

Ο μακροβιότερος Έλληνας διαιτητής, που έμεινε πλέον εκτός πινάκων και είδε την καριέρα του να ολοκληρώνεται, μίλησε στην εκπομπή «Παράθυρο στα Sports» του Blue Sky και είπε πολλά και ενδιαφέροντα.

Αρχικά ρωτήθηκε για το εάν ισχύει ότι του προτάθηκε να συνεχίσει ως VAR, με τον ίδιο να απαντά πως: «Η αλήθεια είναι κάπου στην μέση. Εγώ ήθελα να τελειώσω την διεθνή μου χρονιά μέχρι τα Χριστούγεννα. Η ΚΕΔ επέλεξε κάτι άλλο, η απόφασή της είναι σεβαστή. Εγώ έφυγα γεμάτος, δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Η ΚΕΔ είναι εκεί για να κρίνει και να ορίζει τους διαιτητές. Από την στιγμή που έκρινε ότι αυτό ήταν το σωστό, εγώ δέχομαι την απόφαση. Όπως την δέχτηκα και όταν μπήκα στους πίνακες της Super League. Οι αποφάσεις της ΚΕΔ είναι σεβαστές, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να τις κρίνω».

Όσον αφορά το εάν σκοπεύει να συνεχίσει στον χώρο του ποδοσφαίρου, τόνισε ότι: «Με τέτοια εμπειρία που έχω κι αυτή την διαδρομή που έκανα, θέλω να πιστεύω ότι μπορώ να αποτελώ πρότυπο και ίνδαλμα για νέους διαιτητές. Ήδη φεύγουν οι διαιτητές από την Ελλάδα, πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος να εμπνεύσει τους νέους διαιτητές».

Παράλληλα αποθέωσε τον Κύρο Βασσάρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, γιατί είναι μια κατηγορία μόνος του. Είναι ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο, ο πρωτεργάτης. Όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούμε. Έφτασε πιο ψηλά από μένα κι ας είχε λιγότερα χρόνια».

Για το ενδεχόμενο να εργαστεί σε κάποια ομάδα, ακολουθώντας τα βήματα άλλων παλαιμάχων διαιτητών, όπως ο Γιώργος Κασναφέρης, είπε: «Στην παρούσα φάση δεν με ενδιαφέρει. Έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό της UEFA, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, στο football management. Αφορά τις ομάδες και το πώς λειτουργούν. Αυτή την στιγμή δεν με ενδιαφέρει».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή: