Η Εθνική Εφήβων διέλυσε με +44 τη Βόρεια Μακεδονία

Η Εθνική Εφήβων U17 επικράτησε εύκολα της Βόρειας Μακεδονίας με 94-50 στη δεύτερη μέρα του διεθνούς τουρνουά που φιλοξενείται στο Βουκουρέστι. Η αυλαία θα πέσει αύριο με τον αγώνα με την δεύτερη ομάδα της Ρουμανίας που αγωνίζεται.

Κορυφαίος της ελληνικής ομάδας ήταν ο Παπαϊωάννου με 23 πόντους και ακολούθησαν οι Μάνης και Γιαντσίδης με 15 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Η ελληνική ομάδα δεν άφησε ιδιαίτερα περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους της και το επιμέρους 32-7 της πρώτης περιόδου είναι ενδεικτικό της εικόνας του παιχνιδιού στο παρκέ. Το πρώτο μισό της αναμέτρησης έκλεισε με… double score συν… κάτι για την Ελλάδα (25-54), η οποία έφτασε στην επικράτηση χωρίς να απειληθεί σε κανένα σημείο ου αγώνα ως το τελικό 50-94.

Διαιτητές: Βράμπιι, Μοκρίτσι, Γκουμπέρνου

Δεκάλεπτα: 7-32, 25-54, 41-73, 50-94

Ελλάδα (Μισιακός): Σερμπέζης 6, Μάνης 15 (1), Παπαϊωάννου 23 (4), Μπατατέγας 4, Μεσσηνιώτης 5 (1), Ασωνίτης 2, Σιγάλας 7 (1), Γώγος 7 (1), Ιωαννίδης 8, Παυλίδης 4, Γιαντσίδης 13 (2)

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

19/6

Ελλάδα – Ρουμανία (μπλε) 76-71, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

20/6

Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα 50-94, Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

21/6

11.30 Ελλάδα-Ρουμανία (κίτρινη)