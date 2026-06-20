Οδεύει προς την Ίντερ Μαϊάμι ο Κασεμίρο

Στην Αμερική όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κασεμίρο.

Συμπαίκτης του Μέσι και του Σουάρες θα γίνει ο Κασεμίρο. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής εκτός απροόπτου θα αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα μετακομίσει στην Αμερική για να αγωνιστεί με την Ίντερ Μαϊάμι.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Κασεμίρο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την ομάδα του Γκιγέρμο Όγιος και απομένουν λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί το deal.