Οδεύει προς την Ίντερ Μαϊάμι ο Κασεμίρο

Συμπαίκτης του Μέσι και του Σουάρες θα γίνει ο Κασεμίρο. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής εκτός απροόπτου θα αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα μετακομίσει στην Αμερική για να αγωνιστεί με την Ίντερ Μαϊάμι.
Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Κασεμίρο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την ομάδα του Γκιγέρμο Όγιος και απομένουν λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί το deal.
🚨 EXCLUSIVE: Inter Miami complete deal to sign Casemiro as new midfielder, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026
Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.
Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. 🇺🇸 pic.twitter.com/gHty3SWAIM