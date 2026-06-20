Ο Μπιρτς αποχαιρέτησε τη Φενέρμπαχτσε και ετοιμάζεται για τον Άρη Betsson

Μετά από μια επιτυχημένη διετία στη Φενέρμπαχτσε με πολλούς τιτλους ο Κεμ Μπιρτς είπε το δικό του «αντίο», ευχαριστώντας άπαντες για την στήριξη που είχε στην ομάδα, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη Betsson.

«Την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι στην Τουρκία. Πάντα ένιωθα περήφανος που ήμουν μέρος της οργανωτικής δομής της Φενέρμπαχτσε. Σας ευχαριστώ όλους», ήταν τα λόγια του Καναδού σέντερ λίγο μετά το τέλος του τέταρτου τελικού στην Τουρκία, με τη Φενέρ να στέφεται πρωταθλήτρια.

Ο ίδιος θα ετοιμάσει βαλίτσες με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του “Αυτοκράτορα” και να συμβάλει και αυτός στη νέα προσπάθεια που γίνεται υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Μάλιστα, είναι πιθανό μέσα στη νέα εβδομάδα να ανακοινωθεί η μεταγραφή του στους κιτρινόμαυρους.

Ο Μπιρτς στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος είχε 7 πόντους και 2,8 ριμπάουντ σε 16,7 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είχε 4,1 πόντους και 3,6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, ενώ στη Euroleague έγραψε 3,9 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 16,6 λεπτά μ.ο. και σε σύνολο 43 παιχνιδιών.