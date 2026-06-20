Παναθηναϊκός: Οι λόγοι που κράτησε στο ρόστερ του τον Τσάβες

Η απόφαση του Παναθηναϊκού να διατηρήσει στο ρόστερ του τον Λούκας Τσάβες βασίζεται σε συγκεκριμένους λόγους, που αφορούν μάλιστα αποκλειστικά το αγωνιστικό σκέλος.

Ο Αργεντινός γκολκίπερ είχε έρθει στον Παναθηναϊκό ως δανεικός για το δεύτερο μισό της σεζόν, όμως δεν πραγματοποίησε καμία συμμετοχή υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος προφανώς είχε δείξει ότι δεν τον υπολογίζει.

Οι «πράσινοι» ωστόσο τον απέκτησαν ξανά ως δανεικό, με την απόφαση αυτή να σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με τον χαρακτήρα του. Ο Τσάβες έχει μεγάλη επιρροή στα αποδυτήρια και δεν είναι τυχαίο ότι έχει βγάλει και ομιλίες στους συμπαίκτες του πριν από μεγάλα ματς, όπως το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, ήταν πάντα υποστηρικτικός με όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, έχοντας έναν ρόλο πολύ πιο σημαντικό από αυτόν που… φαινόταν από την μη χρησιμοποίησή του.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, ο Τσάβες είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια κι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί για τον Μπενίτεθ να μην είχε τόσο μεγάλη σημασία, αλλά για τον Νίστρουπ έχει.

Έτσι, ο Δανός τεχνικός, σε συνεργασία με τον Στέφανο Κοτσόλη, πήραν την απόφαση να τον διατηρήσουν στην ομάδα, παρότι πέρσι δεν κατέγραψε ούτε μια συμμετοχή.