Σταμάτησε τη Σαμπαλένκα και πέρασε στον τελικό η Πεγκούλα!

Δύναμη στο γρασίδι η Τζέσικα Πεγκούλα, λύγισε στα τρία σετ την Αρίνα Σαμπαλένκα και πέρασε για δεύτερη φορά στον τελικό του Βερολίνου!

Επηρεάστηκε από τη διακοπή στο δεύτερο σετ λόγω βροχής η 32χρονη Αμερικανίδα (Νο.4), αλλά βρήκε τον δρόμο και επικράτησε της κορυφαίας τενίστριας στον κόσμο με 6-4, 6-7(4), 6-0 σε 2 ώρες και 13 λεπτά.

Η πρωταθλήτρια του 2024 είχε πάρει το πρώτο σετ και ήταν μπροστά με 3-1 όταν ξεκίνησε η βροχόπτωση στο Βερολίνο. Οι δύο παίκτριες επέστρεψαν στο γήπεδο μετά από μεγάλη διακοπή και η 28χρονη Λευκορωσίδα πήρε έξι από τους επτά πόντους, για να φέρει το ματς στα ίσα.

Κι ενώ θα περίμενε κανείς ότι η Σαμπαλένκα θα «πατούσε» στο μομέντουμ, η Πεγκούλα δεν έχασε την ψυχραιμία της και με μοναδική εμφάνιση, έφτασε στη νίκη χωρίς να χάσει άλλο γκέιμ!

Έχει φέτος πέντε νίκες κόντρα σε παίκτριες του Top 10 και θα περιμένει στον τελικό τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Αλεξάντρα Ιάλα και τη Λίντα Νόσκοβα.

Στα αξιοσημείωτα, το γεγονός ότι η Σαμπαλένκα έχασε το τρίτο σετ με «κουλούρι» και στην προηγούμενη ήττα της πριν από μερικές μέρες στο Roland Garros από την Ντιάνα Σνάιντερ.