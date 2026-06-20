Παναθηναϊκός: Ενδυνάμωση στο γυμναστήριο στην απογευματινή προπόνηση

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να δίνει στην διάρκεια της πρωινής προπόνησης έμφαση στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και τα τελειώματα των φάσεων.
Η ημέρα πάντως δεν ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, αφού υπήρξε και απογευματινή προπόνηση, η οποία περιελάμβανε πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο.
Την Κυριακή (21/6) δεν υπάρχει προγραμματισμένη προπόνηση, ενώ την Δευτέρα η αποστολή του Παναθηναϊκού θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, εκεί όπου θα διεξαχθεί και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.