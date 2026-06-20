Παναθηναϊκός: Παρών στην υπογραφή του Καμαρά ο Αλαφούζος - Τετ-α-τετ με Κοτσόλη και Νίστρουπ

Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν παρών την στιγμή που ο Ετιέν Καμαρά υπέγραφε το συμβόλαιό του, ενώ είχε τετ-α-τετ με τους Τζέικομπ Νίστρουπ και Στέφανο Κοτσόλη.

Το «Τριφύλλι» ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά για τα επόμενα 4 χρόνια, με τον Γάλλο χαφ να βρίσκεται από χτες στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.

Παρών την στιγμή της υπογραφής ήταν και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος καλωσόρισε τον Καμαρά στην ομάδα, μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη.

Αυτή ήταν μάλιστα η τρίτη επίσκεψη του ιδιοκτήτη του «Τριφυλλιού» στο Κορωπί τις τελευταίες ημέρες, με τον «Mr.ΣΚΑΪ» να έχει ξανά τετ-α-τετ με τους Νίστρουπ και Κοτσόλη. Με τον πρώτο για να σιγουρευτεί ότι όλα λειτουργούν όπως επιθυμεί και με τον δεύτερο για να μάθει τις εξελίξεις στον μεταγραφικό τομέα αλλά και την πορεία της προετοιμασίας.

Στο πλευρό του Καμαρά μάλιστα ήταν και οι μάνατζέρ του, αλλά και το επιτελείο που έχει για τα social media, το οποίο τον ακολούθησε στην χώρα μας.