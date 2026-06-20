Πάνω από 6 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Νέα Χαλκηδόνα

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 49 και 43 ετών, για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν το μεσημέρι της 18ης Ιουνίου, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών για άτομα που διακινούσαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και τις αποθήκευαν σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή.

Από την έρευνα στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κιλά και 400 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, 3.000 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: cnn.gr