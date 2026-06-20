Γαστούνη: Επικήρυξαν τον δολοφόνο οδηγό που πάτησε γκάζι και σκότωσε σκύλο

Κύμα οργής έχει προκαλέσει η αδιανόητη κτηνωδία με θύμα έναν ανυπεράσπιστο σκύλο, αυτή τη φορά στη Γαστούνη, όταν οδηγός σκότωσε εν ψυχρό το άτυχο ζώο.

Μάλιστα η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) επικήρυξε με το ποσό των 3.000 ευρώ τον ασυνείδητο οδηγό που πάτησε και σκότωσε σκόπιμα το ανήμπορο ζώο.

Η άγρια δολοφονία του υπερήλικου σκύλου, που μετρούσε περισσότερα από 20 χρόνια ζωής στη γειτονιά του Σταθμού, έχει προκαλέσει ένα κύμα οργής σε ολόκληρη τη χώρα. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο-ντοκουμέντου από κάμερα ασφαλείας, η Ομοσπονδία αποφάσισε να προσφέρει αυτό το σημαντικό χρηματικό ποσό ως αμοιβή σε όποιον δώσει τις κρίσιμες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

Κλειδί οι κάμερες και οι μαρτυρίες

Όπως αναφέρει το politeianews.gr, καθώς η πινακίδα του οχήματος δεν διακρίνεται καθαρά στο πρώτο βίντεο, η επικήρυξη των 3.000 ευρώ αναμένεται να λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για να «ανοίξουν» τα στόματα στην περιοχή της Ηλείας.

Οι Αρχές εξετάζουν ήδη κάμερες από διπλανά καταστήματα και σπίτια για να εντοπίσουν καθαρό πλάνο του γκρι ΙΧ, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο δράστης είναι αντιμέτωπος με κακούργημα που επισύρει έως 10 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ.

Η ανάρτηση κατοίκου

Τι γράφει στην ανάρτησή του κάτοικος της περιοχής στην ομάδα οι Αδέσποτες Ψυχές Αμαλιάδας:

«Την 18/06/26 έξω από το σπίτι μας στην Γαστούνη περιοχή σταθμός ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι που ζούσε εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια στη γειτονιά μας.

Ήταν ένα αδέσποτο σκυλάκι που το φρόντιζαν και το αγαπούσαν όλοι. Μεγάλωσε μαζί μας, φύλαγε τα σπίτια της γειτονιάς και αποτελούσε κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας και έχει ήδη γίνει καταγγελία στο Α.Τ. Πηνειού.

Δυστυχώς η πινακίδα του οχήματος δεν διακρίνεται στο βίντεο. Αν κάποιος αναγνωρίζει το αυτοκίνητο ή γνωρίζει ποιος οδηγούσε εκείνη την ημέρα και ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, παρακαλείται να επικοινωνήσει είτε με εμάς είτε με τις αρμόδιες αρχές.

Παρακαλούμε να μην γίνουν δημόσιες κατηγορίες ή στοχοποίηση προσώπων χωρίς στοιχεία. Σκοπός μας είναι μόνο να ταυτοποιηθεί ο οδηγός και να διαλευκανθεί το περιστατικό».

Πηγή: ethnos.gr