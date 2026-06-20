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Το γκολ του Λάγκερμπιλκ που ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Λάγκερμπιλκ σκόραρε με κεφαλιά, ωστόσο το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ με το 2-0, της Ολλανδίας απέναντι στην Σουηδία να παραμένει μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Δείτε παρακάτω την φάση:

Το γκολ του Λάγκερμπιλκ που ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid)