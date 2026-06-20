Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που ο Φερνάντο Γκάγκο παθαίνει έμφραγμα σε συνέντευξη Τύπου

Ο προπονητής της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε και πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Φερνάντο Γκάγκο, υπέστη καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μετά από τη νίκη της ομάδας του επί της Ο’Χίγκινς.

Ο 40χρονος τεχνικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Fernando Gago fue internado y se realizó una serie de exámenes cardiovasculares: en la conferencia tras el triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins ya evidenciaba molestias 🚨 pic.twitter.com/xpmgOszFBF — Bolavip Chile (@Bolavipcl) June 19, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Φερνάντο Γκάγκο άρχισε να αισθάνεται έντονη δυσφορία και πόνο στο στήθος.

Παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να ανακουφιστεί πίνοντας νερό, τα συμπτώματα παρέμειναν και επιδεινώθηκαν. Μετά το πέρας της συνέντευξης, το ιατρικό προσωπικό της ομάδας και οι συνεργάτες του προπονητή έσπευσαν να τον μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο, ο Γκάγκο υποβλήθηκε σε σειρά καρδιολογικών εξετάσεων και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο χειρουργείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε την απαραίτητη επέμβαση για την αντιμετώπιση του καρδιακού επεισοδίου.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε ενημέρωσε πως ο προπονητής βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό της ομάδας. Η ομάδα ξεκαθάρισε ότι ο Γκάγκο θα απουσιάσει από τις προπονήσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και η ανάρρωσή του.

«Ο τεχνικός διευθυντής μας υποβάλλεται σε σειρά καρδιολογικών εξετάσεων και δεν θα συμμετέχει στις σημερινές προπονήσεις. Η κατάσταση του είναι καλή και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

Πηγή: newsbomb.gr