Εθνική Ανδρών: Επτά παίκτες των «αιωνίων» στις κλήσεις του Σπανούλη για τα «παράθυρα» - Εκτός Σλούκας και Ντόρσεϊ, Ουόκαπ

Η Εθνική Ανδρών έχει μπροστά της το τελευταίο «παράθυρο» της πρώτης φάσης των Προκριματικών του FIBA World Cup 2027, με τους αγώνες στη Ρουμανία (Οραντέα, 2/7, 19.00) και εντός με την Πορτογαλία (Sunel Arena, 5/7, 19.30)
Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 15 παίκτες για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία, που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, αρχίζοντας σταδιακά από την ερχόμενη Τρίτη 23/6 και με προγραμματισμένη την παρουσία όλων των παικτών από την Πέμπτη 25/6.
H Εθνική μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες της στον όμιλο είναι στην πρώτη θέση με ρεκόρ 3-1.
Οι παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης είναι οι:
|Ονομα
|Ημ. Γέννησης
|Υψος
|Θέση
|Ομάδα
|Συμμετοχές
|Πόντοι
|Κώστας Παπανικολάου
|31/07/1990
|2.04
|F
|Ολυμπιακός
|175
|1166
|Γιαννούλης Λαρεντζάκης
|22/09/1993
|1.96
|SG
|Ολυμπιακός
|96
|644
|Ντίνος Μήτογλου
|11/06/1996
|2.10
|PF/C
|Παναθηναϊκός
|59
|561
|Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
|02/01/1999
|2.00
|SG
|Παναθηναϊκός
|52
|245
|Βασίλης Τολιόπουλος
|15/06/1996
|1.88
|SG
|Παναθηναϊκός
|38
|337
|Δημήτρης Μωραΐτης
|03/02/1999
|1.94
|PG
|Ηρακλής
|34
|142
|Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
|06/01/1997
|2.20
|F
|ΑΕΚ
|25
|96
|Γιάννης Κουζέλογλου
|01.04.1995
|2.07
|C
|Παναθηναϊκός
|14
|24
|Γιώργος Τσαλμπούρης
|22/06/1996
|2.17
|C
|Πανιώνιος
|10
|25
|Δημήτρης Κακλαμανάκης
|25/01/1994
|2.06
|C
|Περιστέρι
|6
|12
|Νάσος Μπαζίνας
|18/10/2003
|1.94
|PG
|ΠΑΟΚ
|5
|6
|Δημήτρης Φλιώνης
|08/04/1997
|1.88
|PG
|ΑΕΚ
|5
|12
|Ομηρος Νετζήπογλου
|18/11/2002
|1.95
|G
|Ολυμπιακός
|5
|4
|Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ
|15/12/1996
|1.85
|PG
|Αρης
|3
|25
|Νίκος Τουλιάτος
|28/09/2005
|2.04
|PF
|Μαρούσι
|–
|–