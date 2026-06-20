Φουρνιέ για την κατάκτηση της Euroleague: «Περήφανος που πανηγυρίσαμε μαζί, ευχαριστώ για τις στιγμές» (pics & vids)

Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το δικό του μήνυμα στα social media για την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague την φετινή σεζόν και ο Εβάν Φουρνιέ να έχει κομβικό ρόλο. Φέτος σε 39 ματς στην διοργάνωση είχε κατά μέσο όρο 11,6 πόντους, 2,1 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 21:56 στο παρκέ.

Μάλιστα, στον τελικό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης μέτρησε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 21 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 27:20.

Ο Γάλλος φόργουορντ έστειλε το δικό του μήνυμα και είπε το δικό του «ευχαριστώ» για όλες τις στιγμές που έζησε, ενώ υπογράμμισε πως είναι περήφανος που πανηγύρισε αυτό το κατόρθωμα με τους «ερυθρολεύκους».

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες και βίντεο από τον τελικό και τους πανηγυρισμούς και έγραψε: «Γεμάτος από αγάπη, οδηγούμενος από φιλοδοξία και θετικότητα. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να βιώσω στιγμές σαν κι αυτή. Είμαι περήφανος που μπορέσαμε να το πανηγυρίσουμε αυτό μαζί. Τα λέμε σύντομα».

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