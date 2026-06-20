Δυνατές επιθέσεις στο Χιούστον, τις 10 συνεχόμενες νίκες έφτασε η Γερμανία

Η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ. Αντίστοιχα, στο Τορόντο του Καναδά, η Γερμανία συναντά την Ακτή Ελεφαντοστού, με τις δύο αντιπάλους να έχουν ξεκινήσει με νίκη.

Τουλάχιστον δύο γκολ είχαν οι 6 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Σουηδία.

Δύο φορές προηγήθηκε η Ολλανδία της Ιαπωνίας στο πρώτο παιχνίδι του 6ου ομίλου, όμως οι Ασιάτες βρήκαν σε αμφότερες την απάντηση, με τελευταία στο 89’. Οι 8 από τους παίκτες της ολλανδικής ενδεκάδας αγωνίστηκαν στην Πρέμιερ Λιγκ τη σεζόν που μας πέρασε, με τους υπόλοιπους να παίζουν στην πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα, την κάτοχο του τίτλου στην Ιταλία, Ίντερ και στη Ρόμα. Αναγνωρίσιμους παίκτες στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είχε στο αρχικό της σχήμα και η Σουηδία, η οποία με δύο γκολ του Αγιάρι (Μπράιτον) και ένα από τους Γκιόκερες (Άρσεναλ), Ίσακ (Λίβερπουλ) και Σβάνμπεργκ (Βόλφσμπουργκ), επιβλήθηκε με 5-1 της Τυνησίας. Ήταν το 7ο διαδοχικό της γκολ/γκολ και το 6ο Over στα ματς αυτά. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε συνδυασμό με τη διπλή ευκαιρία υπέρ της απελευθερωμένης Σουηδίας, που θυμίζουμε ότι τερμάτισε τελευταία χωρίς νίκη στα προκριματικά, αλλά πέρασε μέσω των πλέι οφ από το Nations League, συνθέτουν ένα δυνατό combo.

Η Γερμανία προηγήθηκε με 1-0 του Κουρασάο, για να δεχτεί την ισοφάριση στο 21’, κάνοντας τους νησιώτες της Καραϊβικής να τρελαθούν από τη χαρά τους. Μια ευφορία που κράτησε όμως μόνο για 17 λεπτά, καθώς η ομάδα του Γιούργκεν Νάγκελσμαν πήρε γρήγορα κεφάλι στο σκορ και έκλεισε τελικά το ματς στο 7-1. Μια νίκη που ήταν η 10η διαδοχική για τους 4 φορές παγκόσμιους πρωταθλητές, οι οποίοι στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ δεν κατάφεραν να προκριθούν από τη φάση των ομίλων. Από νίκη στην πρεμιέρα της έρχεται και η Ακτή Ελεφαντοστού, 1-0 τον Ισημερινό. Ο Ντιαλό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, ήταν ο σκόρερ στο 90’, έχοντας βρει δίχτυα και στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι, το φιλικό 2-1 επί της Γαλλίας στη Ναντ. Επιστρέφοντας στη διοργάνωση έπειτα από δύο απουσίες, φιλοδοξεί να περάσει για πρώτη φορά από τους ομίλους, στους οποίους παρέμεινε και στις τρεις προηγούμενες ως τώρα συμμετοχές της στο τουρνουά. Στη μοναδική της μονομαχία με τη Γερμανία, το 2009 στο Γκέζελκιρχεν, έφυγε με το 2-2, δεχόμενη την ισοφάριση στο 92’.

Το δυναμικό σύνολο της έμπειρης Γερμανίας την καθιστά φαβορί απέναντι στην ενθουσιώδη Ακτή Ελεφαντοστού, η οποία βρήκε δίχτυα στους 11 τελευταίους αγώνες της.

132. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ Χ2&G 3,00

133. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 1&G 2,82