Το «αντίο» του Παναθηναϊκού στον Γκριγκόνις: «Πάντα μέλος της οικογένειάς μας» (pic)

Μετά από πέντε χρόνια, ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε στην Ζαλγκίρις Κάουνας. Έτσι, ο Λιθουανός ολοκλήρωσε την τετραετή του πορεία στο «τριφύλλι», το οποίο τον αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο.
Πιο συγκεκριμένα, η «πράσινη» ΚΑΕ τον ευχαρίστησε για τις στιγμές που δημιούργησε φορώντας την φανέλα της ομάδας και του ευχήθηκε τα καλύτερα στην ζωή του και την καριέρα του. Και φυσικά τόνισε πως πάντα θα είναι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού.
«Μάριους Γκριγκόνις, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που θα κρατήσουν και τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής και της καριέρας σου. Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Μια φορά πράσινος, πάντα πράσινος!» ήταν το μήνυμα του Παναθηναϊκού.
Marius Grigonis, thank you for all the long lasting moments & memories we created together. 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 20, 2026
We wish you all the best in the next chapter of your life and career.
You will forever be a member of the Panathinaikos’ family.
Once a green, always a green! ☘️#paobcaktor pic.twitter.com/8KF1m2ivtX