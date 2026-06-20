Το «αντίο» του Παναθηναϊκού στον Γκριγκόνις: «Πάντα μέλος της οικογένειάς μας» (pic)

Ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε στην Ζαλγκίρις Κάουνας και ο Παναθηναϊκός AKTOR τον αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο, τονίζοντας πως πάντα θα είναι μέλος της «πράσινης» οικογένειας.

Μετά από πέντε χρόνια, ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε στην Ζαλγκίρις Κάουνας. Έτσι, ο Λιθουανός ολοκλήρωσε την τετραετή του πορεία στο «τριφύλλι», το οποίο τον αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα, η «πράσινη» ΚΑΕ τον ευχαρίστησε για τις στιγμές που δημιούργησε φορώντας την φανέλα της ομάδας και του ευχήθηκε τα καλύτερα στην ζωή του και την καριέρα του. Και φυσικά τόνισε πως πάντα θα είναι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού.

«Μάριους Γκριγκόνις, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που θα κρατήσουν και τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής και της καριέρας σου. Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Μια φορά πράσινος, πάντα πράσινος!» ήταν το μήνυμα του Παναθηναϊκού.