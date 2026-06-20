Σεισμός στην Κρήτη: Εκκενώθηκαν προληπτικά 566 επισκέπτες από το φαράγγι της Σαμαριάς

Εκκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη, έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 5,3 και 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκαν κοντά στη Γαύδο το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο φαράγγι βρίσκονταν περίπου 566 επισκέπτες κατά την διάρκεια των σεισμικών δονήσεων. Το προσωπικό του Εθνικού Δρυμού αντέδρασε άμεσα και με ψυχραιμία, διακόπτοντας την είσοδο νέων επισκεπτών και οργανώνοντας την ασφαλή αποχώρηση όσων βρίσκονταν ήδη μέσα.

Περίπου 100 άτομα, που είχαν φτάσει μέχρι το 6ο χιλιόμετρο της διαδρομής, επέστρεψαν πίσω, ενώ οι υπόλοιποι επισκέπτες που βρίσκονταν κοντά στον οικισμό της Σαμαριάς οδηγήθηκαν προς τη νότια έξοδο στην Αγία Ρουμέλη.

Πηγή: newsbomb.gr