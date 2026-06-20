«Ενδιαφέρεται για τον Σαλσέδο του ΟΦΗ ο Ολυμπιακός»

Στα ραντάρ του Ολυμπιακού φέρεται να βρίσκεται ο Έντι Σαλσέδο του ΟΦΗ, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία.

Δημοσιεύματα απο την Ιταλία μπλέκουν τον Ολυμπιακό με τον Έντι Σαλσέδο, ωστόσο οι Πειραιώτες δεν «παίζουν» μόνοι τους στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ρούντι Γκαλέτι, οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για τον επιθετικό του ΟΦΗ, ενώ επίσης ενδιαφέρον έχει εκφράσει η Λεβάντε, μαζί με άλλες ισπανικές ομάδες που δεν κατονομάζονται, όπως επίσης και μερικά ιταλικά club.

Ο 24χρονος επιθετικός πραγματοποίησε μία πολύ καλή σεζόν με τους Κρητικούς και έτσι έχει τραβήξει πάνω του αρκετά βλέμματα, με τον Γκαλέτι να αναφέρει πως θα μείνει ελεύθερος και μπορεί να αποφασίσει μόνος του τον νέο σταθμό της καριέρας του.