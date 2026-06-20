Εξαφάνιση στα Χανιά: Αρνείται την εμπλοκή του ο 43χρονος - Απολογείται την Τρίτη για τα ναρκωτικά

Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6) στον εισαγγελέα Χανίων ο 43χρονος ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη και βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της.

Ο 43χρονος πήρε προθεσμία για την Τρίτη (23/6) για να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αφορούν ναρκωτικά. Ωστόσο θα παραμείνει προφυλακισμένος δίνοντας στις αστυνομικές αρχές την δυνατότητα να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης ύστερα και από τον εντοπισμό κηλίδων αίματος που της ανήκουν στο σπίτι του.

Ο κατηγορούμενος έφτασε στα δικαστήρια Χανίων αμίλητος συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών της ΟΠΚΕ, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Ο υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Αγυιάς, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση παρακολούθησης.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, οι κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί αφορούν αποκλειστικά τα δενδρύλλια κάνναβης και είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Επιχειρώντας να δικαιολογήσει την δική του εξαφάνιση ο 43χρονος, ισχυρίστηκε ότι δεχόταν απειλές από το περιβάλλον της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ενέπλεξε και τον αδελφό της, λέγοντας ότι του ζήτησε να μην μιλάει για τις σχέσεις που είχαν τα δύο αδέλφια.

Που στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και μυστικότητα, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων από την κατοικία του 43χρονου.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αίμα που εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του 43χρονου ανήκει στην εξαφανισμένη γυναίκα. Αρχικά βρέθηκαν κηλίδες σε τηλεόραση στο σαλόνι του σπιτιού. Η ταυτοποίηση έγινε χθες και πλέον αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον 43χρονο.

Στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκαν εξ αρχής ευρήματα βιολογικού υλικού, που προσομοίαζαν με αίμα και έφεραν ίχνη πρόχειρου καθαρισμού, τα οποία εντοπίστηκαν τόσο στο σπίτι, όσο και στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή της 45χρονης. Το υλικό μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα DNA και για τα υπόλοιπα ευρήματα για να προχωρήσουν στη διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τον 43χρονο.

Πηγή: cnn.gr