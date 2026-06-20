«Αποχωρεί από την Αρμάνι ο Μεσίνα - Έχει συμφωνήσει με την Ρόμα»

Ο Έτορε Μεσίνα θα αποτελέσει παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι ο Έτορε Μεσίνα θα αποχωρήσει από την Αρμάνι Μιλάνο μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, δηλαδή στο τέλος του Ιουνίου.

Ο πρώην κόουτς της ομάδας παρέμεινε στον οργανισμό ως President of Basketball Operations, έχοντας κρατήσει χαμηλό προφίλ τους τελευταίους μήνες. Συχνά δεν ταξίδευε με την ομάδα, κάτι που έγινε και στα δύο τελευταία ματς της σεζόν.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, έχει ήδη συμφωνήσει με την Ρόμα, στην οποία επενδύει και ο Λούκα Ντόντσιτς.

Έτσι, όλα δείχνουν πως θα μπει τέλος στην συνεργασία των δύο πλευρών, η οποία ξεκίνησε το 2019, με τον Μεσίνα να αποχωρεί έχοντας κατακτήσει ως head coach τρία πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και 3 Super Cup, ενώ οδήγησε και την ομάδα μία φορά στο Final-Four της Euroleague.