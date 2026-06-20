Στάιλς: «Όλοι στον Ηρακλή έδειξαν πόσο πολύ με θέλουν»

Έτοιμος να κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να βοηθήσει τον Ηρακλή να κερδίζει, σημείωσε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ντόντρεζ Στάιλς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ γνωρίζει ότι έρχεται σ’ ένα από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα της Ευρώπης και το αντιμετωπίζει ως μια μεγάλη πρόκληση για εκείνον και την καριέρα του.

“Θα είναι σίγουρα πολύ διασκεδαστικό. Είμαι ενθουσιασμένος που θα μάθω την ελληνική κουλτούρα, θα γνωρίσω το προπονητικό επιτελείο και τους νέους μου συμπαίκτες και θα αγωνιστώ σε υψηλό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας πραγματικά καλές ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα”, τόνισε αρχικά και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε την “κυανόλευκη” ομάδα. “Αποφάσισα να παίξω στον Ηρακλή, γιατί ο προπονητής είναι πολύ καλός και μου έδειξε τόσο αυτός όσο και οι άνθρωποι της ομάδας πόσο πολύ θέλουν να γίνω μέλος της ομάδας. Ήθελα να πάω σε ένα περιβάλλον, όπου θα με ήθελαν πραγματικά, όπου ο ανταγωνισμός θα είναι υψηλού επιπέδου και θα κερδίσω πολλά παιχνίδια”.

Από το Βέλγιο και τη Proximus Spirou Charleroi “μετακομίζει” στην Ελλάδα και τον Ηρακλή, όμως αυτό δεν είναι κάτι τον προβληματίζει, διότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. “Το να παίξω στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι σίγουρα μια αναβάθμιση στην καριέρα μου και σίγουρα αποτελεί πρόκληση, αλλά ξέρω ότι είμαι φτιαγμένος γι’ αυτό. Ξέρω ότι θα βγαίνω κάθε φορά να παίζω δυνατά και με τον σωστό τρόπο και θα κάνω ό,τι κάνω πάντα στη ζωή μου, έχοντας ταυτόχρονα την ευελιξία να προσαρμοστώ σε όλες τις καταστάσεις στο γήπεδο”, επεσήμανε και συμπλήρωσε: “Ξέρω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι σπουδαίο και πολύ ανταγωνιστικό. Γνωρίζω ότι συμμετέχουν κάποιες πολύ δυνατές ομάδες που παίζουν στην EuroLeague και είμαι έτοιμος να παίξω απέναντι στους καλύτερους και να δείξω ότι είμαι κι εγώ, επίσης, ένας από τους καλύτερους”.

Στην επικοινωνία που είχε μαζί του, ο Zoran Lukic ανέλυσε στον 23χρονο forward τι περιμένει από εκείνον. “Μου είπε ότι θέλει από εμένα να έχω διάφορους ρόλους. Να παίζω δυνατά και με ενέργεια, να χρησιμοποιώ την αθλητικότητά μου. Να παίζω για την ομάδα και τον οργανισμό, για να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες”.

Αναφορικά με τα στοιχεία που τον διακρίνουν ως παίκτη, υποστήριξε: “Θα προσθέσω την ικανότητα να αποδίδω εξίσου καλά σε διαφορετικούς τομείς του παιχνιδιού. Να ευστοχώ από τη γραμμή του τρίποντου, να δώσω αθλητικότητα, να παίξω άμυνα, μαρκάροντας και ψηλότερους παίκτες. Θα είμαι χαρούμενος, αν κάνω αυτά που πρέπει για να κερδίζει η ομάδα μου. Πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα: Να πάρω ριμπάουντ, να σκοράρω, οτιδήποτε μου ζητήσει ο κόουτς”.

Όσο για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο: “Είμαι ενθουσιασμένος, γιατί πιστεύω ότι θα είναι μια ωραία σεζόν. Θα κερδίσουμε παιχνίδια, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ανυπομονώ να το κάνουμε μπροστά σας, παιδιά! Πάμε!”