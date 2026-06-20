Παναθηναϊκός: Επική ανάρτηση με Καμαρά και φανέλα Σισέ! (pic)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε μια ιδιαίτερη φωτογραφία, με τον Ετιέν Καμαρά να κρατάει την φανέλα του Τζιμπρίλ Σισέ.

Το «Τριφύλλι» απέκτησε κι επίσημα τον Ετιέν Καμαρά μέχρι το 2030, ενώ λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση προχώρησε σε μια πολύ όμορφη και ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, στο «κλικ» του Παναθηναϊκού, ο Γάλλος χαφ κρατάει την φανέλα του σπουδαίου επιθετικού της ομάδας, Τζιμπρίλ Σισέ, με την λεζάντα να είναι: «Ακολουθώντας το μονοπάτι ενός θρύλου του συλλόγου».

Δείτε την ανάρτηση: